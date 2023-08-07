«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко

Творческий деятель сетует на беспощадное время — ведь все могло сложиться иначе.

Российский кинорежиссер Николай Лебедев сообщил, что у него есть тайна, связанная с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Он раскрыл ее в беседе с 5-tv.ru.

Режиссер признался, что ему всегда было интересно наблюдать за ролями Мирошниченко, даже если на экране она появлялась мимолетно. По его словам, актриса бралась за самые разные по масштабам роли в кино, но в театре она однозначно была главной звездой. Играла она всегда по-человечески и интересно.

Однажды, вспоминает Лебедев, и он решил попытать свое счастье и пригласил актрису сняться у него в кино.

«Я с ней когда-то, могу сейчас открыть эту тайну, хотел работать над картиной „Экипаж“. Написал специально для нее роль, но когда мы меняли и уточняли сценарий, роль из него вылетела», — прокомментировал он на прощании с актрисой.

Лебедев отметил, что роль была очень хорошей и важной. Он выразил благодарность Мирошниченко, за то, что она не обиделась и даже договорилась совместно поработать с ним над другой картиной в следующий раз. К сожалению, «следующего раза» так и не случилось.

Звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Дядя Ваня» скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова.