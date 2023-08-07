«Мы стоим на коленях»: Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова
Лещенко призвал встать на колени перед талантом Ирины Мирошниченко
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna; 5-tv.ru
Исполнитель поделился воспоминаниями о творческом вечере знаменитой актрисы. К сожалению, сегодня ее друзья и близкие собрались ради нее, но уже с другой, печальной целью.
Эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что сегодня, на прощании с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, все «стоят на коленях» у ее гроба. Об этом исполнитель сообщил во время своей прощальной речи.
По словам Лещенко, на сцене МХТ имени Чехова он стоит во второй раз в жизни. Первый раз он присутствовал в стенах театра на юбилее Мирошниченко. На ярком и красочном празднике он выступал вместе с легендарной актрисой.
«Мы пели песню, в которой были слова: „Для других горят еще золотые шары августа. Для других впереди еще осень, ее празднества“. Празднества закончились», — с сожалением отметил он.
Сегодня же — он посетил МХТ во второй раз для присутствия на панихиде. По его словам, сейчас в голове крутится лишь одно слово «никогда», которое сродни «вечности».
«Мы не можем ее постигнуть, мы можем к ней лишь прикоснуться, встав на колени. Сегодня мы стоим на коленях перед этим удивительным человеком, блистательной актрисой и легендарной личностью. Человеком, который был иконой и витриной этого театра. Ее талант неоспорим», — прокомментировал он.
В заключение Лещенко отметил, что сегодня все родные, друзья и близкие в глубокой печали и скорби. Он добавил, что артистку провожают с глубоким теплом.
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