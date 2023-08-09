Признание полного поражения: на что США никогда не пойдут в конфликте на Украине

По словам полковника Макгрегора, Америка находится в западне.

США не пойдут на заключение мирного соглашения России и Украины, поскольку это станет признанием их собственного поражения. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения», — сообщил Макгрегор.

По его словам, единственная возможность для Украины избежать исчезновения с лица Земли — это немедленно начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Тогда им удастся сохранить хоть небольшой клочок земли и остаться суверенным государством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Соединенные Штаты Америки создают коалицию для вторжения на Украину.