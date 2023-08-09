Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена
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ПВО Москвы успешно уничтожили два беспилотника.
Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
Ночью с 8 на 9 августа ПВО города Москвы успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), тем самым попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.
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