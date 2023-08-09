Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена

Ночью с 8 на 9 августа ПВО города Москвы успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), тем самым попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.