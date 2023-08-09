Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 15 0

ПВО Москвы успешно уничтожили два беспилотника.

Минобороны: попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Ночью с 8 на 9 августа ПВО города Москвы успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), тем самым попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пресечена. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
9 авг
Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета боевых беспилотников
6 авг
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО на подлете к Москве
2 авг
Пока не поздно: в ООН обратились с важным заявлением к Украине
2 авг
МИД: США оправдали террористические методы своей реакцией на атаки на Москву
2 авг
Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России
1 авг
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА по «Москва-Сити»
1 авг
Атака на «Сити»: главное об украинских беспилотниках в Москве
1 авг
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки дронами Москвы и области
1 авг
В башне «Москвы-Сити» после атаки БПЛА повреждено остекление на 150 кв. метрах
1 авг
Собянин заявил о повреждении фасадов в «Москве-Сити» после атаки БПЛА
+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:17
Участники митинга в Ереване подрались с полицией
5:01
Отец певицы Жанны Фриске о ее внешности: «Сделала пластическую операцию»
4:45
Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы
4:40
Суд наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской
4:36
Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре
4:28
Голос эпохи: жизнь и смерть Леонида Володарского

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Нужно получать от всего удовольствие: как Митя Фомин планирует свое время

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео