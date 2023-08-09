У этого расчета особенная задача — основная доля работы — это контрбатарейная борьба.

Не справляются с силами российской артиллерии лучшие орудия НАТО, при начале контрбатарейной борьбы, как правило, победителями из нее выходят расчеты «Гиацинт-С».

Главное, как говорят наши бойцы, перехитрить противника, но и с этим никаких проблем нет. Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал как работает батарея «Гиацинт-С».

У этого расчета особенная задача — основная доля работы — это контрбатарейная борьба. «Гиацинт» — это самоходное орудие, однако экипаж все-таки огонь ведет с закрытых позиций.