Карательный спецназ ВСУ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом

Украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает как заградотряд, был замечен под Красным Лиманом. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что речь идет о батальоне, который входит в состав 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он, как правило, выполняет карательные задачи в отношении мирного населения и боевиков, самовольно покинувших позиции.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим на фоне огромных потерь в живой силе и технике в Донбассе пытается наспех восполнить ряды, бросая на поле боя неподготовленных бойцов.