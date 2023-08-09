Карательный спецназ ВСУ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 702 0

Как правило, он действует в качестве заградотряда.

Карательный спецназ ВСУ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает как заградотряд, был замечен под Красным Лиманом. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что речь идет о батальоне, который входит в состав 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он, как правило, выполняет карательные задачи в отношении мирного населения и боевиков, самовольно покинувших позиции.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим на фоне огромных потерь в живой силе и технике в Донбассе пытается наспех восполнить ряды, бросая на поле боя неподготовленных бойцов.

Тема:
Спецоперация
9 авг
Паника в Киеве: забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе
9 авг
Пара минут и выстрел: российская артиллерия накрыла опорный пункт ВСУ
9 авг
«Мясные штурмы»: ВСУ пытаются наспех восполнить потери в Донбассе
9 авг
Бойцы группировки «Центр» ВС РФ отразили шесть атак украинской армии
9 авг
«Могилы свежие»: под Купянском обнаружили стихийные захоронения
9 авг
Главное — перехитрить: расчеты Гиацинт-С успешно справляются с техникой врага
9 авг
Экипаж Ка-52 не оставляет врагу ни единого шанса: лучшее видео из зоны СВО за день
9 авг
«Школьники»: сенатор США заявил, что у Украины нет ни единого шанса на победу
9 авг
Признание полного поражения: на что США никогда не пойдут в конфликте на Украине
8 авг
НАТО ждут серьезные проблемы из-за Украины? ВСУ продолжают терпеть неудачи на фронте
+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Паника в Киеве: забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе
11:34
Человеческий фактор мог стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде
11:26
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта прошлого года
11:20
Центробанк с 15 августа запустит пилот по операциям с цифровым рублем
11:11
Кириенко выступил на молодежном форуме «ОстроVа» на Сахалине
11:07
Власти объявили о тотальной эвакуации зданий после взрыва в Сергиевом Посаде

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Киев, Вашингтон и Берлин заподозрили в предательстве Варшавы
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео