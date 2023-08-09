Карательный спецназ ВСУ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом
Как правило, он действует в качестве заградотряда.
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
Украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает как заградотряд, был замечен под Красным Лиманом. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что речь идет о батальоне, который входит в состав 1-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он, как правило, выполняет карательные задачи в отношении мирного населения и боевиков, самовольно покинувших позиции.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим на фоне огромных потерь в живой силе и технике в Донбассе пытается наспех восполнить ряды, бросая на поле боя неподготовленных бойцов.
- 9 авг
- Паника в Киеве: забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе
- 9 авг
- Пара минут и выстрел: российская артиллерия накрыла опорный пункт ВСУ
- 9 авг
- «Мясные штурмы»: ВСУ пытаются наспех восполнить потери в Донбассе
- 9 авг
- Бойцы группировки «Центр» ВС РФ отразили шесть атак украинской армии
- 9 авг
- «Могилы свежие»: под Купянском обнаружили стихийные захоронения
- 9 авг
- Главное — перехитрить: расчеты Гиацинт-С успешно справляются с техникой врага
- 9 авг
- Экипаж Ка-52 не оставляет врагу ни единого шанса: лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 авг
- «Школьники»: сенатор США заявил, что у Украины нет ни единого шанса на победу
- 9 авг
- Признание полного поражения: на что США никогда не пойдут в конфликте на Украине
- 8 авг
- НАТО ждут серьезные проблемы из-за Украины? ВСУ продолжают терпеть неудачи на фронте
Читайте также
77%
-0.49 105.44
-0.61
Нашли ошибку?