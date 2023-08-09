Человеческий фактор мог стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 109 0

Склад с пиротехникой разрушен.

Человеческий фактор мог стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: ВКонтакте / Сергиев Посад Life / sergiev_posad

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Человеческий фактор мог стать причиной взрыва в ангаре с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, склад разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Уточняется, что его на территории Загорского оптико-механического завода снимала частная фирма.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти, на место случившегося также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По некоторым данным, травмы могли получить порядка 15 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти объявили о тотальной эвакуации зданий после взрыва в Сергиевом Посаде.

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