Искры и столб дыма: момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео
На камеры попал момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Фото, видео: Telegram / ЧП / Москва / chpmoscow; 5-tv.ru
Над предприятием образовался «ядерный гриб».
Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде попал на камеры. Видео с регистратора проезжающего неподалеку автомобиля попало в распоряжение 5-tv.ru.
На кадрах запечатлено, как в здании происходит сильнейший взрыв, от него в разные стороны летят куски стройматериалов. После над предприятием поднимается густой столб дыма, который очевидцы уже сравнили с «ядерным грибом».
Произошло все сегодня утром. Местные жители услышали громкий хлопок в разных частях города. Они сообщали об образовании воронки на месте взрыва и выбитых стеклах в рядом стоящих зданиях. Кроме того, известно о 42 пострадавших.
На месте продолжают работать экстренные службы, а также прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина рассказал подробности взрыва в Сергиевом Посаде. По его словам, сначала он услышал небольшой хлопок, а потом произошел настоящий взрыв.
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