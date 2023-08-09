Искры и столб дыма: момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

Над предприятием образовался «ядерный гриб».

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде попал на камеры. Видео с регистратора проезжающего неподалеку автомобиля попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах запечатлено, как в здании происходит сильнейший взрыв, от него в разные стороны летят куски стройматериалов. После над предприятием поднимается густой столб дыма, который очевидцы уже сравнили с «ядерным грибом».

Произошло все сегодня утром. Местные жители услышали громкий хлопок в разных частях города. Они сообщали об образовании воронки на месте взрыва и выбитых стеклах в рядом стоящих зданиях. Кроме того, известно о 42 пострадавших.

На месте продолжают работать экстренные службы, а также прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина рассказал подробности взрыва в Сергиевом Посаде. По его словам, сначала он услышал небольшой хлопок, а потом произошел настоящий взрыв.