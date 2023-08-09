Искры и столб дыма: момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде попал на видео

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 379 0

На камеры попал момент взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Фото, видео: Telegram / ЧП / Москва / chpmoscow; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Над предприятием образовался «ядерный гриб».

Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде попал на камеры. Видео с регистратора проезжающего неподалеку автомобиля попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах запечатлено, как в здании происходит сильнейший взрыв, от него в разные стороны летят куски стройматериалов. После над предприятием поднимается густой столб дыма, который очевидцы уже сравнили с «ядерным грибом».

Произошло все сегодня утром. Местные жители услышали громкий хлопок в разных частях города. Они сообщали об образовании воронки на месте взрыва и выбитых стеклах в рядом стоящих зданиях. Кроме того, известно о 42 пострадавших.

На месте продолжают работать экстренные службы, а также прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина рассказал подробности взрыва в Сергиевом Посаде. По его словам, сначала он услышал небольшой хлопок, а потом произошел настоящий взрыв.

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде
9 авг
СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
9 авг
Воробьев сообщил о 52 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
9 авг
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 49
9 авг
Троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
9 авг
Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
9 авг
Спасал из-под завалов: мужчина рассказал подробности взрыва в Сергиевом Посаде
9 авг
Снимавшая ангар в Сергиевом Посаде фирма была признана банкротом
9 авг
Уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
9 авг
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 42 человек
9 авг
При взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Невозможно сбежать: как живут заключенные самой страшной в России колонии «Черный дельфин»
14:32
Работа на дне: из Черного моря достали около 2,5 тысячи боеприпасов
14:26
«Моя мама»: Юрий Васильев о работе и дружбе с Верой Васильевой
14:25
СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
14:23
Сальмонеллы и листерии обнаружили в курином фарше в магазинах РФ
14:19
«Налоговое бремя»: адвокат Славы заявила, что Хайдаров мог не платить государству

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Над местом взрыва на заводе в Сергиевом Посаде поднялся огромный «гриб»
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео