Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек

Под завалами, которые образовались в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, могут находиться до пяти человек. Об этом прибывший на место ЧП губернатор региона Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в местную больницу было госпитализировано уже 43 человека. Шестеро из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами, а 22 — в травматологию. Остальные пострадавшие получили осколочные ранения средней тяжести. Воробьев обратил внимание на то, что под завалами еще могут находиться люди.

«Под завалами могут находиться пять человек», — прокомментировал он.

По словам губернатора, на месте происшествия продолжают работать, в общей сложности, 28 бригад медиков. Для вывоза раненых была подключена санавиация. В медицинских учреждениях усилены смены для оказания экстренной помощи, а также создан резерв из дополнительных коек, в том числе реанимационных.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.