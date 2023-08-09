Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
На месте случившегося продолжают работать медики.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Под завалами, которые образовались в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, могут находиться до пяти человек. Об этом прибывший на место ЧП губернатор региона Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в местную больницу было госпитализировано уже 43 человека. Шестеро из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию с ожогами и черепно-мозговыми травмами, а 22 — в травматологию. Остальные пострадавшие получили осколочные ранения средней тяжести. Воробьев обратил внимание на то, что под завалами еще могут находиться люди.
«Под завалами могут находиться пять человек», — прокомментировал он.
По словам губернатора, на месте происшествия продолжают работать, в общей сложности, 28 бригад медиков. Для вывоза раненых была подключена санавиация. В медицинских учреждениях усилены смены для оказания экстренной помощи, а также создан резерв из дополнительных коек, в том числе реанимационных.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
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