Воробьев сообщил о 52 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Прежде было известно о 49 гражданах, получивших различные ранения.
Фото: Кузнецова Валерия / ТАСС
За помощью к медикам после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В реанимации пять человек было, еще одного привезли. За жизни двух врачи борются. Еще восемь человек лежит в стационаре. <…> У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок», — уточнил чиновник в эфире федерального канала.
Прежде было известно о 49 гражданах, получивших различные ранения, в том числе осколочные.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде.
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