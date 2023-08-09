Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 489 0

По последним данным, в результате ЧП пострадали 56 человек.

Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде женщина умерла в больнице. По данным 5-tv.ru, полученные ею травмы были не совместимы с жизнью — множественные переломы, ожоги первой и второй степени по всему телу, а также сопутствующие травмы. Врачи сделали все возможное, но сердце 45-летней Натальи Никитиной не выдержало. Хотя медикам и удалось его один раз запустить после клинической смерти.

Женщина устроилась в уже печально известный «Пиро-Рос» два дня назад, как сообщает «МК» со ссылкой на ее сына. Молодой человек признался, что прилетел в Москву с летнего отдыха сегодня утром и в дороге узнал о трагедии.

Еще шестеро человек остаются в реанимации, 30 пострадавших в стационаре. Всего, по последним данным, пострадали в результате ЧП 56 человек. Пропавшими без вести считаются шесть человек.

В ходе беседы с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в больнице один из получивших ранения рассказал, что в здании в момент детонации могло находиться до ста человек.

По факту взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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