«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
Шойгу: Украина получила военной помощи на 160 миллиардов долларов в ходе СВО
Фото, видео: Дмитрий Харичков / ТАСС; 5-tv.ru
Глава оборонного ведомства выступил на заседании коллегии Минобороны.
С начала спецоперации Украина получила от Запада военную помощь на 160 миллиардов долларов. Об этом рассказал Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
К примеру, Киеву поставили четыре тысячи бронированных машин, сотни танков, а также десятки современных реактивных систем залпового огня.
«В условиях нарастающего у Вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца
Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Кроме того, страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16. Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», — сказал глава ведомства.
Министр обороны говорил и об усилении нашей группировки войск на западных границах. Во многом это связано со вступлением Финляндии в НАТО.
Сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза. Существует вероятность, что соседи разместят у себя ударные вооружения альянса.
О военных амбициях заявляет и Польша: Варшава масштабно закупает оружие у США, Великобритании и Южной Кореи. По словам Шойгу, такие угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ.
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