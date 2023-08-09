«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 17 0

Дочь гендиректора «Пиро-Росс» заявила о звонках из Украины и Польши после взрыва

Фото, видео: Telegram / ЧП / Москва / chpmoscow; Личный архив Маргариты; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Самого руководителя фирмы доставили на допрос в СК.

Дочь генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, чей склад взорвался в Сергиевом Посаде, пожаловалась на сообщения и звонки с украинских и польских номеров. Об «атаке» в социальных сетях она рассказала 5-tv.ru.

Женщина пребывает в шоке после случившегося. С отцом она связаться не может с самого утра. По словам Маргариты, сообщения начали ей поступать уже после взрыва на предприятии.

«После 14 часов мне начали писать в Telegram и Viber с каких-то номеров польских или украинских — не знаю, очень длинных. И один был звонок. Написано было Польша. Матом и с благодарностью за выполненную работу», — поделилась она.

Известно, что ее отец был доставлен на допрос. Чанкаева привезли в Следственный комитет, но обвинения ему пока предъявлены не были.

Утром 9 августа местные жители сообщили о громком хлопке и начали распространять в социальных сетях видео с густым столбом дыма, напоминающим «ядерный гриб». Власти прокомментировали случившееся. По официальным данным, на складе с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Помещение разрушено на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 56 человек. Известно также, что скончалась одна женщина, но погибших может быть больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших.

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