Под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 463 0

Точное число пока неизвестно.

Под завалами в Сергиевом Посаде обнаружили фрагменты тел погибших

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Новые находки не позволяют назвать точное число погибших. Пока сложно установить, скольким людям принадлежат останки.

Взрыв на подмосковном Загорском оптико-механическом заводе прогремел утром 9 августа. Жители Сергиева Посада были напуганы громким хлопком, который всколыхнул сразу несколько районов города. В близлежащих зданиях были выбиты стекла.

По последним данным пострадали 56 человек. Известно, что скончалась получившая огромное количество ожогов женщина. Еще шестеро человек остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Из-под обрушенных конструкций, по данным Минздрава, достали трех человек. Пропавшими без вести считаются шестеро.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва.

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде
9 авг
«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
9 авг
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
9 авг
Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56
9 авг
Гендиректора фирмы пиротехники в Сергиевом Посаде доставили на допрос
9 авг
Подача горячей воды прекращена в Сергиевом Посаде после взрыва
9 авг
СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
9 авг
Воробьев сообщил о 52 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
9 авг
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 49
9 авг
Троих пострадавших извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
9 авг
Воробьев: под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться пять человек
+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы
19:08
«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
19:04
Новые правила: как теперь будет проходить процедура УЗИ
18:55
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
18:47
Казарновская раскрыла секрет популярности SHAMAN: Подобрал код
18:39
Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку