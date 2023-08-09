Вглубь на 300 километров: Зеленского предупредили об угрозе со стороны соседей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 467 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша и Латвия создадут анклав на Украине

Вглубь на 300 километров: Зеленского предупредили об угрозе со стороны соседей

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Этого сценария больше всего опасались в США. Кажется, западные кошмары скоро начнут сбываться.

В США допустили, что Варшава и Рига могут создать анклав для оккупации западных территорий Украины. Об этом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в своем недавнем интервью.

По словам эксперта, этот сценарий вызывал наибольший страх у аналитиков, однако сегодня он наиболее вероятен в продолжающемся конфликте.

«Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор допустил, что страны-соседки могут занять до 322 километров Незалежной. Эти земли, отметил он, на протяжении нескольких веков считались территориями Речи Посполитой.

В заключение экс-советник Пентагона оценил положение Украины как критическое. По его словам, страна находится в пограничном состоянии «жизни и смерти», а прогрессирующее ослабление ВСУ только приближает государство к краху.

Ранее 5-tv.ru писал, что западная часть Украины может утонуть в «дружеских» объятиях Польши.

Тема:
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