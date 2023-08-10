Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб

CNN: Киев предоставил Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов
Фото: Reuters / US ARMY
В докладе даже приводится число примененных боеприпасов и пораженных целей.
Украина отправила в США доклад, в котором четко сообщает «начальству» о результатах применения кассетных припасов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей», — заявили журналисты в эфире.
Собеседник отказался назвать точные цифры. Ранее министр обороны Украины Резников обещал, что в конце июля Незалежная предоставит отчет по использованию кассетных бомб.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шойгу назвал поставку кассетных припасов на Украину преступлением.
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