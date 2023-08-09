Шойгу назвал преступлением решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Он напомнил, что они запрещены международной конвенцией.

Шойгу назвал преступлением решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы

Фото: Reuters / US ARMY

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Тема:
Спецоперация

Американцы «повышают ставки», пытаясь поставить киевскому режиму дальнобойное и смертоносное оружие. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В условиях нарастающего у вооруженных сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы», — сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Токмаку Запорожской области кассетными боеприпасами.

Тема:
Спецоперация
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