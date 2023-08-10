Били кассетными бомбами: очередной обстрел ДНР унес жизни пяти человек

Взрывами повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Этим утром ВСУ обстреляли Горловку — смертельные ранения получил мирный житель. Еще раньше при атаке на Донецк погибли четыре человека и 12 пострадали, одной из жертв стал ребенок.

Всего за сутки украинские формирования обстреляли территорию ДНР более 90 раз, и выпустили сотни снарядов. Взрывами повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Несколько боеприпасов прилетели в район торгового центра — осколками посечен фасад здания. Как сообщили в экстренных службах, по жилым кварталам ВСУ били кассетными бомбами.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.