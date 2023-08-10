Более 70 человек обратились за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде
Трое находятся в реанимации.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
Более 70 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде. Новые данные по пострадавшим привели в Минздраве Московской области.
Так, 14 граждан остаются на лечении в больнице города, трое — в реанимации.
«Ранее одна пациентка скончалась, а двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему», — уточнили в ведомстве.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», где произошел взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде.
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