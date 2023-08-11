Новая модернизация автомата Калашникова АК-12: как развивается оружие в России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 11 0

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников: Модернизация АК-12 направлена удобство для армии

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Теперь под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство.

Новая модернизация автомата Калашникова АК-12 проведена с упором на эргономичность и удобство использования. Сейчас проходит третья модернизация автомата. Президент концерна «Калашников» Алан Лушников дал подробное интервью «Известиям» и рассказал, как в России развивается АК-12.

«Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия. Модернизация, которая проведена сейчас, направлена на то, чтобы бойцу было удобнее и эффективнее решать задачи, которые перед ним стоят», — сообщил он в интервью.

Кроме того, по словам Лушникова, прежде всего модернизация касается важных моментов в техническом задании для переключателя автоматического огня — одиночного выстрела, двойного, и автоматического огня. В итоге двойной выстрел оказался ненужным, поэтому переключатель решили убрать.

Также изменено прицельное устройство — теперь можно навести несколько типовых расстояний для стрельбы. Под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Германия в ближайшее время объявит о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Тема:
Спецоперация
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