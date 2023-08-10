Германия в ближайшее время объявит о поставках Киеву крылатых ракет Taurus
При этом министр обороны ФРГ утверждал, что страна не будет отправлять Украине данное оружие.
Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii
Германия в ближайшее время объявит о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает портал T-Online со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Уточняется, что сейчас немцы ведут переговоры с американцами и другими союзниками по этому вопросу.
При этом в начале августа министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку это не является главной задачей страны.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже девять лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы «повышают ставки», пытаясь поставить киевскому режиму дальнобойное и смертоносное оружие.
- 10 авг
- «Джо, я сдаюсь!» — в США высмеяли слова Байдена о поражении Путина
- 10 авг
- «Цифра продолжает расти»: ВСУ несут большие потери на ореховском направлении
- 10 авг
- В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению
- 10 авг
- Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины
- 10 авг
- Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе
- 10 авг
- Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
- 10 авг
- «Ни одного шанса»: снайпер ВСУ рассказал правду о будущем Украины
- 10 авг
- «Это ошибка»: в Бундестаге предупредили о риске конфликта Германии с Россией
- 10 авг
- Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
- 10 авг
- «Толку с этого?» — пленный боевик рассказал всю правду о конфликте на Украине
Читайте также
57%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?