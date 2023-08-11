Вучич исключил победу Запада на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 50 0

Россия демонстрирует такой уровень силы, которого никто из ЕС не ожидал.

Вучич исключил победу Запада на Украине

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Запад никакими силами не сможет победить Россию на фронте в рамках конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканала Happy TV.

По его мнению, самым лучшим развитием событий может стать заключение перемирия. Сербский лидер очень внимательно наблюдает за инициативами о проведении переговоров между Россией и Украиной, а также интересуется инициативами переговоров со стороны арабских стран.

Кроме того, Вучич также заявил, что Россия демонстрирует такой уровень силы, которого не ожидала ни одна из стран Европы, особенно в экономической сфере.

«Видно, что они готовились к этому, готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — отметил сербский лидер.

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