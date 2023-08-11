Вучич исключил победу Запада на Украине

Россия демонстрирует такой уровень силы, которого никто из ЕС не ожидал.
Фото: © РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Запад никакими силами не сможет победить Россию на фронте в рамках конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканала Happy TV.
По его мнению, самым лучшим развитием событий может стать заключение перемирия. Сербский лидер очень внимательно наблюдает за инициативами о проведении переговоров между Россией и Украиной, а также интересуется инициативами переговоров со стороны арабских стран.
Кроме того, Вучич также заявил, что Россия демонстрирует такой уровень силы, которого не ожидала ни одна из стран Европы, особенно в экономической сфере.
«Видно, что они готовились к этому, готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — отметил сербский лидер.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО.
- 11 авг
- Новая модернизация автомата Калашникова АК-12: как развивается оружие в России
- 11 авг
- Вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО
- 10 авг
- Всех по очереди: на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации
- 10 авг
- «Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о провале контрнаступления ВСУ
- 10 авг
- Российским силам до Купянска остались считанные километры — Ганчев
- 10 авг
- «Азовца»* признали виновным в убийстве доставлявшего гумпомощь в Мариуполь
- 10 авг
- Самое жаркое место на фронте: что сейчас происходит на Времевском выступе
- 10 авг
- Заградотряд ВСУ расстрелял своих же боевиков за отказ форсировать Днепр
- 10 авг
- Шахматы, арт-терапия и футбол: в Подмосковье завершилась «Донецкая смена»
- 10 авг
- Число погибших при обстреле брянского села увеличилось до двух
Читайте также
73%
-0.12 107.16
0.27
Нашли ошибку?