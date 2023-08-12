Российские военные уничтожили пункт управления и связи наемников в Николаевке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Группировка ВС России «Юг» уничтожила наемников со Starlink в Николаевке

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расположение иностранных боевиков накрыли залпом из реактивных систем «Торнадо-С».

Российские военные уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами реактивных систем залпового огня „Торнадо-С“ уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке», — начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Ранее стало известно, что российские военные начали пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении. Анализ переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения показал, что у них появились помехи в работе интернета через оборудование Starlink, предоставленное компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

В начале лета власти США договорились с компанией SpaceX о предоставлении Киеву услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. Благодаря этому Украина получила свыше 20 тысяч терминалов этой компании.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, объявив о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Страны ЕС, США и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показал кадры поражения пункта временной дислокации иностранных наемников вблизи города Запорожье.

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