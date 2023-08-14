Под надежной защитой: ВС РФ не дают боевикам ВСУ прорвать оборону под Угледаром

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ВС РФ не дают боевикам ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karolis Kavolelis / via www.imago; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Южно-донецкое направление считается одним из самых «горячих» участков фронта. Как там продвигаются наши подразделения?

На Донбассе идет битва технологий — российских против натовских. Более совершенная техника позволяет сохранить жизни наших солдат и приближает победу. Но любое самое современное оружие эффективно, когда оно в умелых руках. В руках людей сильных духом и знающих, за что они сражаются. О ситуации в одном из самых «горячих» участков фронта — южно-донецком — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Единственный более менее безопасный путь до Угледара, но водитель все равно жмет на газ. Нужно как можно быстрее уехать с открытой местности.

«Передовые бронегруппы работают по всей линии южно-донецкого фронта, подавляя все попытки врага прорвать нашу оборону», — рассказывает журналист.

На этих кадрах — вылазка спецгрупп быстрого реагирования к вражеским позициям под Угледаром. Противотанковые ракеты наносят сокрушительный удар по опорнику ВСУ.

Разведка сообщает о вражеской БМП, которая приближается к первой линии нашей обороны. Расчет уже на огневой позиции. Корректировка в полевых условиях. И повторный выстрел, чтобы наверняка. Боевая машина пехоты уничтожена, а мы вместе с бойцами откатываемся на безопасное расстояние. Они рассказывают, ВСУ сейчас куда менее активны, чем месяц назад.

«Линия ЛЭП, под ними опорник, отработали, за нами вылетели три птички. Нас восемь часов кошмарила артиллерия. На двоих человек они потратили 70 выстрелов, насколько они не любят нас», — рассказывает командир противотанкового взвода с позывным «Пастырь».

Наши снайперские группы уже давно пристально следят за угледарской группировкой ВСУ на восточном фланге южно-донецкого фронта. Последняя вылазка оказалась более чем успешной. Разведчики застали ВСУ врасплох во время утренней ротации.

«Вышли на задачу смотрим там ВСУ копает окоп. Без брони, без ничего. Отработали по ним», — рассказывает разведчик-спайпер с позывным «Сокол».

Западный фланг южно-донецкого рубежа нашей обороны под защитой мотострелков пятой армии. Наши беспилотники заметили вражескую пехоту. Противник в трех километрах. Медлить нельзя. Враг рассредоточился. Нужно усилить давление. Мотострелки запрашивают дополнительную огневую поддержку.

Бойцы группировки «Восток» знают все тайные пути врага, сдерживая угледарскую группировку ВСУ высокоточным массированным огнем из всех калибров и систем, подавляя их любые попытки продвинуться вперед хотя бы на метр.

Тема:
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