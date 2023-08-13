Российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет» — эксклюзивные кадры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 56 0

Беспилотник из арсенала ВС РФ уже окрестили грозой для украинских нацистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы из подразделения ВДВ ликвидировали танк ВСУ прямо на ходу. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры уничтожения украинской техники с помощью российского дрона «Ланцет».

На снятых с высоты птичьего полета кадрах видно, как российские десантники успешно отработали по агрессивно стреляющему в лесистой местности танку противника. «Ланцет» стремительно приближается к цели, и происходит взрыв, разрывающий башню боевой машины на куски металла. Танк останавливается — он выведен из строя.

На Западе российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» неоднократно назвали «массовым убийцей» ВСУ и оружием, сдерживающим украинского контрнаступление. БПЛА пилотируется оператором, предоставля ему картинку с поля боя в режиме реального времени. Аппарат позволяет раскрывать позиции противника и успешно атаковать их.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны показало кадры уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ.

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