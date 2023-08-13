Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ в Курской области

Террористы ВСУ продолжают свои нападки на мирное население. Глушковский район Курской области снова подвергся обстрелу со стороны боевиков. В своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт рассказал о том, что ранено три человека.

Политик рассказал, что под атаку попало село Волфино. Всего зафиксировали десять прилетов. А один из снарядов попал в жилой дом.

«К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», — написал губернатор.

Глава региона сообщил, что при необходимости пострадавших перевезут в областную клинику. Он отметил, что власти помогут восстановить поврежденный дом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи под Херсоном.