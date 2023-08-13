Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России.

Беспилотник был сбит в районе четырех утра средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ.