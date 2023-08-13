Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 13 0

Пострадавших и разрушений нет.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России.

Беспилотник был сбит в районе четырех утра средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ.

Тема:
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