«Азовец»* заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство раненного в ДНР

Обвинительный приговор вынес Верховный суд республики.
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
Украинский боевик, состоявший в нацбатальоне «Азов»*, приговорен Верховным судом ДНР к пожизненному заключению. Согласно данным следствия, он в апреле прошлого года совершил тяжкое преступление — убил раненного в Мариуполе. Об этом рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
Николай Кущ — так зовут украинского националиста, во время патрулирования подконтрольных киевскому режиму территорий города открыл огонь по военнослужащему Народной милиции ДНР. У раненого он отобрал оружие, а после развернул спиной к себе и убил при помощи автомата.
В СК отметили, что после совершения убийства в украинском Telegram-канале была опубликована запись произошедшего. Установлено, что Кущ являлся корреспондентом данного канала.
Боевику было предъявлено обвинение в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, которые было совершенно во время осуществления служебной деятельности по политическим и идеологическим мотивам. Отмечается, что Кущ применял запрещенные методы ведения борьбы.
Срок преступник будет отбывать в колонии особого режима. Мера пресечения была избрана с учетом требований гособвинителя.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевика «Азова»* признали виновным в убийстве мужчины, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполь.
* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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