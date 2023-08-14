«Азовец»* заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство раненного в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Обвинительный приговор вынес Верховный суд республики.

«Азовец»* заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство раненного в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Тема:
Спецоперация

Украинский боевик, состоявший в нацбатальоне «Азов»*, приговорен Верховным судом ДНР к пожизненному заключению. Согласно данным следствия, он в апреле прошлого года совершил тяжкое преступление — убил раненного в Мариуполе. Об этом рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Николай Кущ — так зовут украинского националиста, во время патрулирования подконтрольных киевскому режиму территорий города открыл огонь по военнослужащему Народной милиции ДНР. У раненого он отобрал оружие, а после развернул спиной к себе и убил при помощи автомата.

В СК отметили, что после совершения убийства в украинском Telegram-канале была опубликована запись произошедшего. Установлено, что Кущ являлся корреспондентом данного канала.

Боевику было предъявлено обвинение в убийстве находящегося в беспомощном состоянии, которые было совершенно во время осуществления служебной деятельности по политическим и идеологическим мотивам. Отмечается, что Кущ применял запрещенные методы ведения борьбы.

Срок преступник будет отбывать в колонии особого режима. Мера пресечения была избрана с учетом требований гособвинителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевика «Азова»* признали виновным в убийстве мужчины, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполь.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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