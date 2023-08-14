Обратная сторона медали: бизнес-коуч назвала причину неудач Бузовой в любви

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Рита Миронова
Рита Миронова 44 0

Коуч Плотникова: Бузова одинока из-за неправильного отношения к мужчинам

Обратная сторона медали: бизнес-коуч назвала причину неудач Бузовой в любви

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Звезда мечтает о семье, но не может встретить нужного мужчину. В чем проблема?

Певица Ольга Бузова не может выйти замуж и обзавестись семьей из-за неправильного построения отношений с ухажерами. Об этом изданию dni.ru заявила женский бизнес-коуч и предприниматель Наталья Плотникова.

«В мире шоу-бизнеса порой приходится непросто. Ольга Бузова пережила несколько неудачных отношений, яркие стремительные романы, любовь, которая закончилась угасающими чувствами, болью и разочарованиями», — отметила она.

По мнению эксперта, исполнительница хороша собой, но забывает о нескольких важных правилах. Среди них — осознание своей ценности, способность не давать мужчине все и сразу, умение управлять эмоциями — только так можно прийти к решению.

«Когда, как Ольга Бузова, понимаешь, что у тебя все идет по кругу, что-то не получается, нужно задать себе вопрос: „А какой мне нужно стать, чтобы привлечь иного мужчину в мою жизнь?“» — посоветовала Плотникова.

Последние публичные отношения Бузовой были с блогером и певцом Давой (Давидом Манукяном). Их роман продлился полтора года — с августа 2019 года по январь 2021-го. Бытует мнение, что для него это была возможность легкого пиара, а об искренних чувствах и речи не было.

До этого теледива была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились в 2012 году, но их союз просуществовал недолго — уже в 2016-м пара развелась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова оголилась на камеру и записала «огненное» видео.

Тема:
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