На купянском направлении зафиксировали активизацию СБУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

В населенный пункт и его окрестности прибыли группы лиц в гражданской форме.

На купянском направлении зафиксировали активизацию СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Спецоперация

Активизация работы Службы безопасности Украины (СБУ) зафиксирована в Купянске и ее окрестностях. Об этом сообщил в Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию», — уточнил он.

Также, по словам Марочко, в этом пункте заметили прибытие большого количества групп лиц в гражданской форме одежды, которые явно ведут разведдеятельность.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский спецназ «Железные волки», который часто выступает как заградотряд, был замечен под Красным Лиманом.

Тема:
Спецоперация
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