Шойгу допустил пересмотр вопроса о применении кассетных боеприпасов в СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

США, поставившие киевскому режиму такое оружие, сами заявляли о преступности его применения.

Шойгу допустил пересмотр вопроса о применении кассетных боеприпасов в СВО

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

У России есть на вооружении кассетные боеприпасы, но она их по соображениям безопасности в зоне спецоперации на Украине не применяла. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Однако это решение может быть пересмотрено», — допустил он.

Шойгу напомнил, что американцы, которые направили боевикам данный вид оружия, сами заявляли, что их применение — это преступление.

Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина отправила в США доклад, в котором четко сообщает «начальству» о результатах применения кассетных припасов в зоне специальной военной операции.

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