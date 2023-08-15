Шойгу допустил пересмотр вопроса о применении кассетных боеприпасов в СВО

США, поставившие киевскому режиму такое оружие, сами заявляли о преступности его применения.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
У России есть на вооружении кассетные боеприпасы, но она их по соображениям безопасности в зоне спецоперации на Украине не применяла. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
«Однако это решение может быть пересмотрено», — допустил он.
Шойгу напомнил, что американцы, которые направили боевикам данный вид оружия, сами заявляли, что их применение — это преступление.
Президент России Владимир Путин 16 июля впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства отмечал, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина отправила в США доклад, в котором четко сообщает «начальству» о результатах применения кассетных припасов в зоне специальной военной операции.
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