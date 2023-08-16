«Мурашки по всему телу»: Ольга Бузова планирует путешествие на Луну
Ольга Бузова призналась, что мечтает отправиться в космос
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Артистка призналась в давней мечте — отправиться в космос и увидеть Землю собственными глазами. Есть ли у мечты шанс на исполнение?
Ольга Бузова не привыкла останавливаться на достигнутом, продолжая ставить перед собой все новые цели и мечтая о великом. В этот раз певица захотела полететь в космос и собственными глазами увидеть Землю и Луну.
«Я бы очень хотела бы своими глазами увидеть запуск космических кораблей или ракет. Мне кажется, у меня бы были мурашки по всему телу», — написала артистка в своем Telegram-канале.
На эти рассуждения звезду эстрады подтолкнула новость о том, что российские космонавты спустя почти полвека вновь отправляются на Луну. Бузова пообещала «держать кулачки», чтобы экспедиция прошла успешно.
«Вот это все крутая мечта и цель — возвращение РФ в космос, свои станции, а моя личная (мечта — Прим. ред.) — увидеть нашу прекрасную планету своими глазами из космоса», — призналась певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что загорающую Ольгу Бузову снова подвел русский язык.
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