«Мурашки по всему телу»: Ольга Бузова планирует путешествие на Луну

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Ольга Бузова призналась, что мечтает отправиться в космос

«Мурашки по всему телу»: Ольга Бузова планирует путешествие на Луну

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Ольга Бузова

Артистка призналась в давней мечте — отправиться в космос и увидеть Землю собственными глазами. Есть ли у мечты шанс на исполнение?

Ольга Бузова не привыкла останавливаться на достигнутом, продолжая ставить перед собой все новые цели и мечтая о великом. В этот раз певица захотела полететь в космос и собственными глазами увидеть Землю и Луну.

«Я бы очень хотела бы своими глазами увидеть запуск космических кораблей или ракет. Мне кажется, у меня бы были мурашки по всему телу», — написала артистка в своем Telegram-канале.

На эти рассуждения звезду эстрады подтолкнула новость о том, что российские космонавты спустя почти полвека вновь отправляются на Луну. Бузова пообещала «держать кулачки», чтобы экспедиция прошла успешно.

«Вот это все крутая мечта и цель — возвращение РФ в космос, свои станции, а моя личная (мечта — Прим. ред.) — увидеть нашу прекрасную планету своими глазами из космоса», — призналась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что загорающую Ольгу Бузову снова подвел русский язык

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