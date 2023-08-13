Прокатилась на бирже: загорающую Ольгу Бузову снова подвел русский язык
Загорающую Ольгу Бузову снова подвел русский язык
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Buzova; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
Знаменитость отправилась покорять российские курорты.
Певица Ольга Бузова запуталась в великом и могучем русском языке и прокатилась на бирже, вместо баржи. Забавную ошибку артистка допустила во время записи ролика для своих социальных сетей.
Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала видео, на котором плывет на большом крытом судне. Как отметила звезда, туда она забралась, чтобы спрятаться от ливня, только вот свое средство передвижения она правильно назвать так и не смогла.
«Прям вот такая огромная биржа, я даже не знаю (что это — Прим. ред), и не катер, и не лодочка», — прокомментировала она.
Ольга Бузова в этом году покоряет российские курорты. Еще четыре дня назад она делилась фотографиями из фешенебельного отеля в Анапе, а сейчас переместилась на Алтай. Певица исследует город Яровое и, кажется, в этой поездке у нее получается узнать много нового!
Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес Бузовой понес огромные убытки.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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