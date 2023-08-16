В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 7 0

Российские бойцы успешно поражают западную бронетехнику.

В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Власти Запорожской области ввели выплаты за каждую подбитую иностранную технику в ходе проведения спецоперации. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он отметил, что ВС РФ успешно поражают вражескую технику. Например, из ракетного комплекса «Корнет».

«У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет», — заверил политик.

Балицкий добавил, что уничтоженная западная техника еще сослужит региону. Ее пустят на металлолом.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что инженеры и механики ВСУ пытаются вернуть разбитую технику.

Тема:
Спецоперация
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