ВСУ нанесли массированный удар из артиллерии по поселку в Херсонской области
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
Украинские боевики нанесли массированный удар по поселку городского типа Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Отмечается, что атака была совершена в районе десяти часов вечера. Обстрел велся из артиллерии.
«Удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесская», — говорится в Telegram-канале администрации.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами четыре раза за 15 минут.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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