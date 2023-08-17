Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
В стороне не остались и другие — местные жители делали все, что могли.
Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru
В Дагестане продолжаются следственные действия в отношении причастных к мощному взрыву, который прогремел в Махачкале в понедельник вечером. В результате происшествия 35 человек погибли, больше сотни — пострадали. Главный подозреваемый сейчас находится в следственном изоляторе. С арендатора помещения, где хранилась злополучная селитра, взяли подписку о невыезде.
Тем временем становятся известны новые детали страшного происшествия. По словам очевидцев, жертв могло быть гораздо больше, если бы неравнодушные жители вовремя не пришли на помощь землякам. Эксклюзивные кадры из Дагестана — у корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.
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