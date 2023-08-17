Эффективный отпор: мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье

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Российские мотострелки громят подразделения ВСУ в Запорожье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

На их счету — десятки уничтоженных танков и бронемашин.

Российские подразделения дают эффективный отпор врагу, который не оставляет попыток контратаковать. На запорожском направлении националистам противостоят хорошо подготовленные мотострелки.

На их счету — десятки уничтоженных танков и бронемашин, в том числе западного производства, а также взятые в плен бойцы противника. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков работает на передовой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение.

Тема:
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