На их счету — десятки уничтоженных танков и бронемашин.

Российские подразделения дают эффективный отпор врагу, который не оставляет попыток контратаковать. На запорожском направлении националистам противостоят хорошо подготовленные мотострелки.

На их счету — десятки уничтоженных танков и бронемашин, в том числе западного производства, а также взятые в плен бойцы противника. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков работает на передовой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение.