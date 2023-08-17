Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Каких еще успехов достигла российская армия в зоне спецоперации за сутки?

Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске

Фото: www.globallookpress.com / Official Webiste

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Тема:
Спецоперация

Российские военные ракетным ударом уничтожили в Днепропетровской области воинский эшелон боевиков с боеприпасом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — уточнил он.

Всего на донецком направлении потери противника за сутки составили до 310 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в ДНР.

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