Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске

Каких еще успехов достигла российская армия в зоне спецоперации за сутки?
Фото: www.globallookpress.com / Official Webiste
Российские военные ракетным ударом уничтожили в Днепропетровской области воинский эшелон боевиков с боеприпасом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», — уточнил он.
Всего на донецком направлении потери противника за сутки составили до 310 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в ДНР.
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