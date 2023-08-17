Спасались бегством: «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану
Броневик Humvee подорвался на российской мине в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru
Националисты продолжают нести потери — как в живой силе, так и в технике.
Еще одна бронемашина из поставок НАТО уничтожена в зоне спецоперации. Американский броневик Humvee подорвался на российской мине.
Причем кадры сняли сами бойцы ВСУ — судя по всему, предполагалось, что это будет ролик про их героическую работу. Но в итоге получилось видео-свидетельство поражения.
После взрыва экипажу пришлось спасаться бегством. И еще одно видео — на мине подрывается уже украинская пехота.
Военные эксперты назвали эти кадры ответом британской разведке. Та недавно назвала «разросшиеся кусты и деревья» причиной медленного контрнаступления ВСУ.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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