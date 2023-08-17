«Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 648 0

Херш: подход Белого дома к конфликту на Украине останется прежним

«Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде

Фото: www.globallookpress.com / Nathan Howard - Pool via CNP

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В Вашингтоне избегают «реалистичных» разговоров с американским народом.

Точка зрения американского правительства по вопросу конфликта Москвы и Киева не изменится, даже несмотря на то, что он в скором времени закончится. Таким мнением поделился журналист Сеймур Херш в своей новой статье.

По его словам, подход Вашингтона к ситуации не меняется, когда приходит дело объективно оценить ее и рассказать народу о реальном положении дел на украинском театре боевых действий.

«Но конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов», — прокомментировал он.

Херш также указал на то, что развернутое контрнаступление ВСУ не увенчается успехом. По его словам, ЦРУ стало известно о том, что вся эта разрекламированная операция была лишь «шоу». Американская разведка уже якобы доложила об том госсекретарю США Энтони Блинкену.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту.

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