В западных медиаресурсах всегда выражали озабоченность судьбами простых людей, однако смерть семьи на мосту не вызвала у товарищей киевского режима сострадания.

США не хотят оценивать удар Украины по Крымскому мосту, несмотря на то, что это был теракт. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Примечательно, что киевский режим уже признал свою причастность к теракту на гражданском объекте в РФ и даже поделился с Вашингтоном видеозаписью преступных действий. Кадры сразу же стали распространяться в медиа-пространстве.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями», — возмутился Антонов.

Такое вопиющее проявление бесчеловечности должно было вызвать у западных журналистов бурную реакцию — в результате теракта погибли люди, а маленькая девочка осталась сиротой. Однако никакого мнения американские телеканалы не высказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост.