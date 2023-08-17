Запахло лицемерием: почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Посол Антонов заявил, что в США не хотят давать оценку атаке на Крымский мост

Запахло лицемерием: почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Aksyonov

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

В западных медиаресурсах всегда выражали озабоченность судьбами простых людей, однако смерть семьи на мосту не вызвала у товарищей киевского режима сострадания.

США не хотят оценивать удар Украины по Крымскому мосту, несмотря на то, что это был теракт. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Примечательно, что киевский режим уже признал свою причастность к теракту на гражданском объекте в РФ и даже поделился с Вашингтоном видеозаписью преступных действий. Кадры сразу же стали распространяться в медиа-пространстве.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями», — возмутился Антонов.

Такое вопиющее проявление бесчеловечности должно было вызвать у западных журналистов бурную реакцию — в результате теракта погибли люди, а маленькая девочка осталась сиротой. Однако никакого мнения американские телеканалы не высказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост. 

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