Запахло лицемерием: почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту

Посол Антонов заявил, что в США не хотят давать оценку атаке на Крымский мост
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Aksyonov
В западных медиаресурсах всегда выражали озабоченность судьбами простых людей, однако смерть семьи на мосту не вызвала у товарищей киевского режима сострадания.
США не хотят оценивать удар Украины по Крымскому мосту, несмотря на то, что это был теракт. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Примечательно, что киевский режим уже признал свою причастность к теракту на гражданском объекте в РФ и даже поделился с Вашингтоном видеозаписью преступных действий. Кадры сразу же стали распространяться в медиа-пространстве.
«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями», — возмутился Антонов.
Такое вопиющее проявление бесчеловечности должно было вызвать у западных журналистов бурную реакцию — в результате теракта погибли люди, а маленькая девочка осталась сиротой. Однако никакого мнения американские телеканалы не высказали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост.
- 16 авг
- Ну и чем они хвалятся? Зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост
- 16 авг
- Украина передала CNN видео с подтверждением атаки на Крымский мост
- 5 авг
- Крючков: громкие звуки у Керчи не имели отношения к Крымскому мосту
- 3 авг
- Песков о заявлениях СБУ о причастности к атакам на Крымский мост: мы знали
- 27 июл
- «Не задумывались»: как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост
- 25 июл
- Кабмин продлил сроки по восстановлению Крымского моста
- 22 июл
- Зеленский заявил, что Украина ставит своей целью нейтрализацию Крымского моста
- 21 июл
- Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
- 21 июл
- Российские военные уничтожили цеха с безэкипажными катерами ВСУ под Одессой
- 20 июл
- Российские военные продолжили нанесение ударов возмездия в районах Одессы и Ильичевска
Читайте также
54%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?