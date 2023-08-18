В Минобрнауки утвердили порядок перевода участников спецоперации на бюджет

У кандидата на вакантное место не должно быть задолженностей и дисциплинарных взысканий. А что еще необходимо?
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Участники специальной военной операции на Украине, а также их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 31 августа 2024 года.
В документе отмечается, что кандидат на бюджетное место обязан предоставить соответствующие документы. Также он не должен иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые о такой инициативе заговорили в начале июля этого года. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, ведомство разрабатывало меры поддержки участников СВО, а также их интеграцию в образовательный процесс и студенческую жизнь. Также российским ВУЗам порекомендовали давать им при поступлении дополнительные балы.
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