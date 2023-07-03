Участникам СВО могут разрешить переход на бесплатное обучение в вузах

Что может стать основанием для перевода на бюджетное место?
Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Студентам — участникам специальной военной операции (СВО) могут предоставить возможность перехода с платного на бесплатное обучение в вузах. Такую инициативу разработали в Минобрнауки РФ.
«Инициатива устанавливает правила перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предполагается, что основанием для перевода на бесплатное обучение будет заявление студента и документ участника СВО. Решение по переводу будет принимать специальная комиссия вуза.
По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, ведомство активно работает над мерами поддержки участников СВО, их интеграцией в образовательный процесс и студенческую жизнь.
Так, на днях российским вузам было рекомендовано начислять дополнительные баллы абитуриентам за прохождение службы в рамках специальной военной операции на Украине. Баллы предлагается давать тем, кто служил по призыву, по контракту, в рамках мобилизации и в добровольческих формированиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях прияла законопроект, который позволит зачесть срочную службу в армии в список индивидуальных достижений поступающих в вузы и колледжи.
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