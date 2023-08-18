В США признали провал контрнаступления ВСУ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Конгрессмен Харрис заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

В США признали провал контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Член палаты представителей Энди Харрис призвал прекратить поддержку режима Зеленского.

Член палаты представителей американского Конгресса Энди Харрис заявил, что США должны свернуть поддержку Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Конгрессмен отметил, что опасается мошенничества или расточительства со стороны киевских властей. Также в качестве причины отказа от поддержки он назвал рост цен на продукты в США.

Харрис отметил, что широко анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось. По его словам, положение украинских боевиков на поле боя вряд ли изменится.

«Это больше патовая ситуация? Должны ли мы относиться к этому реалистично? Я думаю, что мы, вероятно, должны. Говорю прямо, оно [контрнаступление] провалилось», — отметил Харрис.

НАТО передает РФ свои технологии: западная техника горит по всей линии фронта

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск прокомментировал провал контрнаступления ВСУ. Бизнесмен придерживается позиции, что именно США играют главную роль в эскалации украинского кризиса.

Тема:
Спецоперация
18 авг
Отряд ВКС РФ вернул на базу экстренно севший Ми-28 в зоне спецоперации
18 авг
Сверхмощная артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день
18 авг
Сверхнадежный щит: как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию
18 авг
В США предрекли Украине потерю двух городов
17 авг
В военном технополисе «Эра» оценили более 300 научных проектов
17 авг
Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»
17 авг
В Германии начали обучать боевиков ВСУ управлению Leopard
17 авг
Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»
17 авг
Спасались бегством: «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану
17 авг
«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

6:24
Отряд ВКС РФ вернул на базу экстренно севший Ми-28 в зоне спецоперации
6:14
«Приучаю к легкой пище»: какими блюдами Волочкова балует любимых людей
6:00
Сверхмощная артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день
5:50
Путин провел заседание Госсовета по вопросам развития транспорта: главное
5:37
Житель Москвы неожиданно стал «банкротом» по вине полного тезки из Уфы
5:26
Галета с миндалем и ревенем: рецепт легкого и вкусного пирога к чаю

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку