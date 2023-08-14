Илон Маск одним словом ответил на провал «контрнаступа» ВСУ и вызвал истерику

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 81 0

Знаменитый бизнесмен красноречиво «прошелся» по ситуации, еще раз напомнив общественности об ужасах, которые творит тот самый киевский режим.

Илон Маск одним словом ответил на провал «контрнаступа» ВСУ и вызвал истерику

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Тема:
Украинское контрнаступление

Американский предприниматель Илон Маск целиком и полностью разделяет мнение о том, что именно США играют главную роль в эскалации украинского кризиса. Бизнесмен публично поддержал высказывания британского аналитика Александра Меркуриса, который крайне негативно говорил о попытках контрнаступления ВСУ и нерадужном будущем для киевского режима.

В одном из своих подкастов Меркурис отметил: именно США игнорировали опасения России относительно вопроса европейской безопасности, именно США довели ситуацию до абсурда, желанием вытягивать побольше денег, нажиться на кризисе и крови. Именно США, утверждал аналитик, саботировали переговоры РФ, Турции и Незалежной, чтобы продлить конфликт.

«И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — подчеркнул Меркурис.

А также добавил, что на каждом «перепутье» внешнеполитическая элита США выбирала «путь конфронтации и конфликта, а не компромисса и мира».

Маск не смог сдержаться и ответил на высказывания крайне красноречиво.

«Точно», — написал бизнесмен, спровоцировав бурную реакцию общественности.

Кажется, не все догадывались, какую именно сторону в украинском конфликте занимает миллиардер.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-34 нанесли удары по трем пунктам дислокации ВСУ в Донбассе. Работа истребителей была предельно точной — украинские националисты лишились не только живой силы, но и бронетехники с боеприпасами.

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