Отряд ВКС РФ вернул на базу экстренно севший Ми-28 в зоне спецоперации

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Технический состав смог устранить поломку в четыре раза быстрее расчетного времени.

Отряд ВКС РФ вернул на базу экстренно севший Ми-28 в зоне спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Экстренно севший у линии боевого соприкосновения на артемовском направлении боевой вертолет Ми-28 успешно вернулся на базу. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипаж вынужденно посадил Ми-28 из-за разрушения лопасти. На место тут же выдвинулись технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС).

«Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС, далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут», — рассказал командир группы ПСС.

Сообщается, что все ремонтные работы были проведены в четыре раза быстрее расчетного времени. По словам командира, такой результат обеспечил профессионализм личного состава.

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