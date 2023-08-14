«Аллигатор» на охоте: как ударные вертолеты Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ

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Ударные вертолеты Ка-52 ежедневно уничтожают бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипажи совершают по несколько вылетов в день.

Ударные вертолеты Ка-52 в ходе спецоперации уничтожают боевую технику и живую силу противника. Врага атакуют ракетами под прикрытием экипажа Ми-8. Боевые машины действуют в паре — так безопаснее и эффективнее. Тактику действий изучил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Раннее утро. Экипажу Ка-52 самое время разбудить противника на линии соприкосновения. С собой полный боекомплект, до врага остаются считанные метры.

Оказавшись фактически в зоне видимости украинских боевиков, экипаж выпускает ракеты. На кадрах объективного контроля видно, как снаряды бьют точно по вражеской технике.

Ка-52 — очень мощная и современная машина. От ВСУ пилотов спасают вот эти тепловые ловушки — они сбивают с толку вражеские орудия, уводя их в сторону. Но уверенность в полете экипажу больше всего дает группа огневого прикрытия. Ка-52 всегда сопровождает вертолет Ми-8, на случай внештатных ситуаций.

«На вертолете установлены неуправляемые ракеты — всего 40 штук. Они в основном предназначены для поражения живой силы противника», — рассказывает корреспондент.

«Если мы работаем с вертолетами, мы держим в зоне прямой видимости. Если пуск ракет — мы сообщаем, что по ним работают. И если, не дай бог, попадания, то мы сразу подсаживаемся», — рассказывает летчик-штурман вертолета Ми-8 с позывным «Седой».

Таких случаев с начала специальной военной операции, к счастью, было мало. Инженер боевой машины вспоминает, как однажды на передовую пришлось доставлять лопасть для поврежденного вертолета Ми-28. Справились вручную, без крана, за каких-то 20 минут, и вернулись благополучно на базу.

«Они только поменяли, подлетели и начала система град по ним отрабатывать. Ходила восьмерка полностью забитая. В восьмерке была лопасть. Все это быстренько поменяли. Ребят на медаль вроде как подали», — рассказывает инженер-механик вертолета Ка-52.

У пилотов каждый день по два-три вылета на линию соприкосновения. Ка-52 и Ма-8 идут на низкой высоте, практически сливаясь с землей, чтобы быть незаметными для неонацистов. На борту до десяти человек — стрелки, пулеметчики и обязательно медик.

«Моя задача — это спасение раненых, в основном мы работаем с летчиками, это наша основная специфика», — рассказывает врач поисково-спасательной группы с позывным «Панда».

Отработав по противнику, вертолеты возвращаются к месту дислокации. За ними всегда наблюдают с земли — бойцы, которые на переднем фронте, и мирные жители, которые ждут от них только победы.

«Недалеко отсюда девочка живет в одном доме, каждый раз с плакатом выходит „ВКС, я вас люблю“. Гордость поднимается», — рассказывает летчик.

Тема:
Спецоперация
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