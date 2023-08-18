ВКС ударили по скоплениям сил и техники ВСУ у пяти населенных пунктов

Противник понес серьезные потери.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ВКС России не позволили украинским боевикам совершить ротацию у Урожайного в ДНР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
По его данным, был уничтожен минометный расчет противника. Также серьезные потери понесли группы пехоты ВСУ. Кроме того, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько украинских беспилотников, среди которых «Валькирия», «Фурия» и «Лелека».
«Баражирующими боеприпасами „Ланцет“ уничтожены две самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“ в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза „Октябрь“, Урожайного, Старомайорского и Раздольного», — отметил Чехов.
«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек Украине потерю двух городов. По словам аналитика, ВСУ могут покинуть Харьков и Купянск.
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