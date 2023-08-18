В США предрекли Украине потерю двух городов

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро может потерять Купянск и Харьков

В США предрекли Украине потерю двух городов

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

По мнению бывшего американского разведчика, такой исход событий не за горами, поскольку ВСУ терпят неудачи ежедневно.

Киевский режим в скором времени может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, украинская линия была у Купянска была разбита штурмовыми подразделениями ВС РФ. Российские силы продвигаются ежедневно на несколько километров. А после потери контроля ВСУ над Купянском последует и Харьков.

«Это начало конца. Украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — заявил Риттер.

Попытка заставить молчать? YouTube заблокировал канал Скотта Риттера

По его мнению, такой исход событий может произойти уже к концу лета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер назвал Владимира Зеленского лучшим оружием России. Он добавил, что некомпетентность лидера Украины стала причиной отсутствия каких-либо успехов на поле боя и большим потерям в рядах украинской армии. Эксперт уверен, что народ страны может восстать против президента.

Тема:
Спецоперация
18 авг
Сверхнадежный щит: как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию
17 авг
В военном технополисе «Эра» оценили более 300 научных проектов
17 авг
Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»
17 авг
В Германии начали обучать боевиков ВСУ управлению Leopard
17 авг
Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»
17 авг
Спасались бегством: «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану
17 авг
«Сдаются подразделениями»: в США дали реальную оценку ситуации под Харьковом
17 авг
«Конец близок»: оценки США по украинскому конфликту не соответствуют правде
17 авг
«Это было шоу»: в ЦРУ узнали досадную правду о контрнаступлении ВСУ
17 авг
Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье
4:40
Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА
4:32
Сверхнадежный щит: как ЗРК «ТОР» прикрывает российскую пехоту и артиллерию
4:16
Отправился в монастырь: актер Николай Добрынин рассказал о своем пути к отцовству
3:58
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
3:42
В США предрекли Украине потерю двух городов

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Арестованная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку