«Сама уехала»: дезертир об уходе из армии к своей семье в ДНР
Дезертир ВСУ Ганыч оставила армию и вернулась к семье в ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Почему женщина, работавшая поваром, решила покинуть ВСУ и вернуться к семье, которая проживала в России.
Юлия Ганыч, подписавшая контракт на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), покинула ряды, чтобы вернуться к своей семье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом она рассказала РИА Новости.
Так, по словам женщины, она служила с 2019 года, работала поваром, но в марте 2022-го решила вернуться к родным.
«На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий. <…> Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — поделилась Ганыч.
Согласно законам страны, она на Украине считается дезертиром, однако при пересечении границы вопросов к ней не возникло. Примечательно, что в ДНР ей пришлось ехать через Европу, пересекая Польшу и Грузию. В России Ганыч собирается получить гражданство.
«Приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка», — добавила она.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что завербованный дезертир из Вооруженных сил Украины сдался в плен российским военным.
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